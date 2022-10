Neste novo ano letivo foram colocados cerca de 50 mil alunos no Ensino Superior, mas cerca de 12% acabaram por não se matricular. De acordo com as associações de estudantes, que revelaram as suas preocupações ao Diário de Notícias, estes dados serão consequência, sobretudo, da dificuldade dos alunos em encontrar casa.

"A habitação é a maior barreira para os estudantes que entram ou permanecem no Ensino Superior e está cada vez pior. Notámos que há uma maior afluência de estudantes e das suas famílias para os ajudar a encontrar um quarto, mas também sentimos que há menos quartos para alugar", revelou João Machado, presidente da Federação das Associações de Estudantes de Lisboa.

Apesar de este ano letivo ter sido o segundo maior de sempre no que diz respeito a colocações em universidades, a verdade é que o alojamento público não aumenta desde 2018/2019. Para este ano, de acordo com o Plano Nacional para o Alojamento do Ensino Superior (PNAES) existem apenas 15 mil camas , as mesmas que há quatro anos.