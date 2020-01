“Uma coisa que me parece importante e que não está no estudo é a ligação entre as diferentes regiões de Setúbal, nomeadamente a ligação Montijo-Barreiro em ponte, porque permite pôr o comboio no aeroporto. O comboio está a um quilómetro, basta fazer uma ponte”, defendeu Nuno Canta, em declarações à agência Lusa.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) viabilizou na terça-feira a construção do aeroporto na Base Aérea nº 6, no Montijo, no distrito de Setúbal, incluindo no pacote de acessibilidades uma nova ligação à A12, dois barcos para a Transtejo e um ‘shuttle’ com ligação entre o terminal fluvial do Seixalinho e o aeroporto.

Na visão do autarca do Montijo, estas medidas financiadas pela ANA Aeroportos são suficientes “numa fase inicial”, mas defendeu que a infraestrutura irá evoluir e que é necessário “programar estrategicamente as questões para o futuro”.

À semelhança da ponte entre o Montijo e o Barreiro, para Nuno Canta deveria considerar-se também uma ponte entre o Barreiro e o Seixal, para que este concelho do distrito de Setúbal também tenha “desenvolvimento e beneficie da infraestrutura aeroportuária”.

Outro dos projetos que devem ser já pensados, apontou, é o “alargamento do Cais do Seixalinho, para que os táxis fluviais e barcos possam operar com alguma funcionalidade e eficiência”.

Neste momento, a proposta apenas inclui um novo acesso a este terminal fluvial e a atribuição de 10 milhões de euros à Transtejo para a aquisição de dois novos barcos que farão a ligação entre o Montijo e o Cais do Sodré, em Lisboa.