Este é um número que quase duplicou nos últimos dez anos, segundo dados calculados pelo Jornal de Notícias (JN). Este aumento está relacionado com o aparecimento de dezenas de milhares de motoristas TVDE e estafetas. Estes trabalhadores ganham, em média, 541 euros por mês e são quem regista menor crescimento salarial.

Estes são dados do relatório complementar à proposta do Orçamento do Estado para 2025 que mostram que, entre 2013 e 2023, o número de trabalhadores independentes passou de 286 mil, para 501 mil. O maior aumento foi em 2019, no primeiro ano completo de implementação da lei que regularizou os motoristas TVDE. Desde então, coletaram-se mais de 70 mil motoristas em veículos descaracterizados, avança o JN.

Os trabalhadores por conta de outrem representam ainda 41,7% e ainda são a categoria mais comum. Em 2023, eram mais de 4,4 milhões.

O JN sublinha ainda que segundo dados da Segurança Social os trabalhadores independentes são os que tiveram menor aumento de salário na última década, sendo que o aumento foi de apenas 10,6%, para 541,46 euros. Membros de órgãos estatutários foram os que tiveram a maior subida média, de 38,8%, para 1728,68 euros.