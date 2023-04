A Jornada Mundial da Juventude constrói-se, desde a primeira edição, "com a colaboração de milhares de voluntários".

"Um voluntário é alguém consciente de ter uma missão. Existe algo por quem vale a pena oferecer-se. É essa oferta, livre e generosa, que dá ao voluntário a alegria e a consolação de saber que faz a sua parte neste mundo do qual todos somos responsáveis", é referido nas informações do site da JMJ.

Neste momento, "cerca de 20.000 voluntários fizeram a sua pré-inscrição para a JMJ Lisboa 2023. Mas como alguns dos voluntários acabam por não terminar o processo, por motivos vários, continuamos a campanha de angariação de voluntários, que são a força da JMJ Lisboa 2023", explica a organização ao SAPO24.

E quem trabalha neste evento? "Na sua maioria são voluntários portugueses. Para além destes, os grupos mais representados são o Brasil, Espanha e Colômbia", é ainda adiantado.

Na prática, "poderão inscrever-se como voluntários pessoas a partir dos 18 anos e até aos 60 anos, que tenham sentido de responsabilidade, serviço e capacidade para trabalhar em equipa e com autonomia e que possam apoiar todos os peregrinos que participam nos diversos encontros que vão decorrer ao longo da JMJ Lisboa 2023".

Segundo a organização da JMJ, este apoio surge em diversas áreas, como por exemplo:

Assistência a pessoas com deficiência

Redação de textos e artigos

Apoio na sala de imprensa

Apoio administrativo/contabilidade

Assistência médica/primeiros socorros

Fotografia

Liturgia

Manutenção/preparação dos espaços de eventos

Distribuição de refeições

Limpeza

Design gráfico

Gestão e publicação em redes sociais

Apoio a palcos

Acolhimento e check-in

Contact center

Pontos de informação

Transportes

Controlo de acessos

Traduções

Para esta edição da Jornada Mundial da Juventude prevê-se que seja necessário um total de 30 mil voluntários. A 1 de março foi anunciado que já havia 10 mil — e neste momento o número quase dobrou.

Contudo, é preciso antever uma situação em que não se consegue atingir o número pretendido. Nessa eventualidade, a organização assegura que "estão a ser desenhados planos alternativos, assegurando as necessidades críticas".

Que tipos de voluntários existem?

Considerando a dimensão do evento e as tarefas a desempenhar ao longo do tempo, "existem vários tipos de voluntários", tanto nacionais como internacionais. "Alguns terão uma missão muito visível e em locais de destaque, e outros um papel mais discreto e igualmente crítico para que a JMJ aconteça", é explicado no site do evento.

Assim, são necessários voluntários centrais, "que colaboram nas tarefas e atividades relacionadas com os eventos centrais da Jornada" e voluntários paroquiais, que "ajudarão nos eventos e necessidades que vão existir nas paróquias que acolhem a JMJ Lisboa 2023", nas dioceses de Lisboa, Santarém e Setúbal. Todos os voluntários vão ser orientados por chefes de equipa, já "selecionados desde o início de 2022".

Segundo a informação disponibilizada no site, "a primeira fase das inscrições de voluntários centrais termina esta quinta-feira, 20 de abril. Todos os voluntários centrais com inscrição paga até esta data serão alocados em primeiro lugar às áreas onde vão desempenhar funções. Essa alocação será comunicada até 20 de maio"

"Para ser possível preparar todos os voluntários, a JMJ Lisboa 2023 dará prioridade a quem estiver disponível entre 23 de julho e 7 de agosto de 2023. Contudo, também se poderão inscrever na plataforma voluntários centrais com menor disponibilidade (pelo menos dois dias entre 1 e 6 de agosto)", é acrescentado.

A Jornada Mundial da Juventude — e a Hora JMJ

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

Este domingo, 23 de abril, assinalam-se os 100 dias até à Jornada, com a iniciativa "Hora JMJ". "Nesse dia, pelas 20h23, mais de 580 paróquias de todo o país terão fachadas de monumentos iluminadas com as cores da JMJ Lisboa 2023 de Portugal e igrejas a tocar os sinos, procurando evocar este encontro internacional que procura promover a paz, a união e a fraternidade entre os povos e as nações de todo o mundo", explica a organização.

À iniciativa juntaram-se sés e catedrais — como Évora, Beja, Viana do Castelo, Santarém, Angra, Braga, Bragança, Lamego, Aveiro, Porto —, Santuários — Sagrado Coração de Jesus (Viana do Castelo), Nossa Senhora da Saúde da Serra (Porto), Senhor Santo Cristo dos Milagres (Angra) — e também monumentos e Câmaras Municipais — Santuário de Cristo Rei, Paços do Concelho de Cuba, Mosteiro da Imaculada Conceição de Campo Maior, Paços do Concelho da Câmara Municipal da Moita, Palácio Nacional de Mafra, Torre dos Clérigos no Porto, Câmara Municipal de Póvoa do Lanhoso, Câmara Municipal do Cartaxo, Camara Municipal de Miranda do Douro, Castelo de Bragança, Castelo de Miranda do Douro, Seminário do Funchal.

De recordar que a JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.

Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de meio milhão de jovens.