“Há pelo menos mais dois bispos que, além de Manuel Clemente, terão tido conhecimento de queixas de abusos por parte de padres e que não comunicaram essas suspeitas quer à Polícia Judiciária quer ao Ministério Público, as autoridades civis com competência para investigar este tipo de crimes”, avança o semanário.

No caso de Manuel Felício, as suspeitas remontam há uma década. Na altura, 17 menores avançaram com uma queixa-crime à PJ contra o padre Luís Mendes, vice-reitor do seminário do Fundão, o que deixou o bispo da Guarda "aborrecido", segundo alguns dos pais contactados pelo semanário.

A polícia terá descoberto entretanto que, um mês antes das queixas, o padre se reuniu com as vítimas no sentido de arranjar uma justificação para os seus atos. No dia em que a PJ foi ao encontro do padre este encontrava-se "acamado", tendo sido detido apenas no dia seguinte.

Já na altura, a equipa da PJ apontava para suspeitas de encobrimento, refere o Expresso, citando o despacho de detenção de Luís Mendes: “De todos os elementos recolhidos, principalmente as inquirições dos menores, dos seus pais e também o resultado da tentativa de notificação e subsequentes diligências em relação ao suspeito, sendo certo que já se encontra agendada uma reunião com os pais dos menores para os próximos dias, resulta claro ou suspeita-se que esteja em curso uma manobra de branqueamento de toda esta situação.”

Manuel Felício foi condenado, tendo visto a sentença confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça, em 2017.

Já o bispo Gilberto Reis recebeu queixas contra um padre que se encontra ainda no ativo, tendo a diocese garantido que “existiu uma averiguação canónica organizada pelo bispo à data, com audição de todas as partes envolvidas, ou seja, o alegado perpetrador e as alegadas vítimas”.

No entanto, “não foi feita uma participação ao Ministério Público, tendo em conta as recomendações canónicas e civis que estavam e vigor à data”, admite a diocese.