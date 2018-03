O atentado de Westminster deixou cinco mortos e foi o primeiro depois de 12 anos sem ataques graves, desde os atentados no metro e num autocarro de Londres que deixaram 52 mortos.

"Foi um ataque repulsivo e doente nas ruas da nossa capital, mas, do que mais me lembro, é da coragem excepcional da nossa polícia e dos nossos serviços de segurança, que arriscaram as suas vidas", disse a primeira-ministra britânica, Theresa May, no Parlamento, esta quarta-feira.

Francisco Lopes, um português vítima do atentado, recuperou dos ferimentos, mas caiu numa depressão que o levou a deixar o trabalho. "Estou a tentar ser feliz de novo, o que é difícil alguns dias. Sofro de ansiedade. O trânsito dá-me medo", confessou ao jornal "Evening Standard".

Dois meses depois daquela fatídica quarta-feira, em 22 de maio, um terrorista suicida detonou uma bomba no concerto de Ariana Grande em Manchester, matando 22 pessoas - adolescentes na sua maioria.

Em 3 de junho de 2017, três homens atropelaram com uma camioneta pessoas que atravessavam a London Bridge, na capital, antes de descer do veículo e esfaquear quem encontraram no seu caminho em direção aos bares e restaurantes do mercado de Borough. Os três agressores mataram oito pessoas até serem abatidos pela polícia.

Duas semanas depois, a 19 de junho, um homem que dirigia um carro lançou o veículo contra fiéis que saíam de uma mesquita de Londres, matando um e ferindo outros dez.