"Fundada na Irlanda, a plataforma Freebird Club proporciona aos membros a oportunidade de viajar, conhecer pessoas novas e desfrutar de experiências sociais enriquecedoras, através de viagens", lê-se num comunicado enviado ao SAPO24. O objetivo da chegada a Portugal é "promover ainda mais a inclusão social e digital dos adultos mais velhos, criando uma comunidade genuína, diversificada e inclusiva", revela a empresa.

Segundo revelam, a "história do Freebird Club remonta a 2014, na Irlanda, quando Peter Mangan começou a alugar a sua casa de campo a viajantes de várias partes do mundo, deixando os hóspedes aos cuidados do seu pai reformado, Owen. Com o aumento de visitantes da mesma faixa etária, Owen começou a organizar jantares e noites animadas nos “pubs” locais, passeios turísticos e jogos de golfe. Estes encontros fomentaram amizades internacionais e inspiraram Peter a criar uma plataforma que replicasse estas experiências em larga escala".

Assim nasceu o Freebird Club: uma comunidade social onde pessoas mais velhas, com espírito jovem, podem conectar-se, planear viagens conjuntas, organizar encontros, reservar estadias em casas de família e participar em eventos sociais e culturais.

O foco nesta faixa etária específica é explicado no documento pelo facto de o "fundador se ter inspirado no rejuvenescido entusiasmo do seu pai e na melhoria da sua qualidade de vida, assim como no reconhecimento dos desafios que este grupo demográfico enfrenta".

Peter Mangan, CEO e fundador do Freebird Club, citado no comunicado, explica que “à medida que as pessoas envelhecem, é frequente sentirem-se mais isoladas, com oportunidades de viagem limitadas ou com restrições financeiras. Muitas gostariam de viajar, mas não têm oportunidade de o fazer, talvez porque não têm alguém com quem ir, ou a confiança necessária para irem sozinhas. Ao prestarmos os nossos serviços a este grupo etário, pretendemos responder a estes desafios e proporcionar um ambiente de apoio onde estes adultos possam explorar o seu lado mais jovem, realizar as suas aspirações de viagem e, mais importante ainda, criar novas amizades e ligações.”

Em 2022, o projeto foi selecionado para integrar o Founders Factory/Nesta Mission Studio, no Reino Unido, e obteve um investimento de 200 mil libras e uma subvenção adicional de 330 mil libras do UKRI Healthy Ageing, tendo revitalizado por completo as suas operações — que tinha enfrentado diversos desafios durante a pandemia, e relançado uma nova versão da plataforma no verão de 2023.

O "Freebird 2.0" tem demonstrado, segundo a empresa, uma "forte adesão inicial" e, nesta nova fase, "pretende atrair e enriquecer a vida de muitos novos membros em Portugal, proporcionando um espaço, onde as pessoas com mais de 50 anos que gostam de viajar podem partilhar histórias e experiências, explorar novos destinos e construir relações, tanto online como pessoalmente".

"Escolhemos Portugal porque é um destino de eleição na nossa plataforma e para viajantes de todo o mundo. Acreditamos que o Freebird Club vai enriquecer as experiências de viagem dos nossos membros, e queremos oferecer-lhes uma nova forma de explorar este lindo país, ligando-nos aos locais, ao mesmo tempo que asseguramos que, também aqui, as necessidades e desejos dos adultos mais velhos são satisfeitos, promovendo vidas ativas, gratificantes e socialmente enriquecedoras.” expressa o seu entusiasmo.

Portugal tem-se destacado no top 5 dos destinos preferidos por viajantes de todo o mundo e, tendo em conta esta posição privilegiada, o Freebird Club decidiu investir neste mercado, promovendo a inclusão social e digital dos adultos mais velhos e criando uma comunidade genuína, diversificada e inclusiva, focada nas ligações sociais e no intercâmbio cultural. Com o apoio financeiro da Fundação AGEAS, a plataforma espera criar um verdadeiro caso de sucesso em Portugal, oferecendo uma experiência segura, acolhedora e divertida aos “Freebirds” de perto e de longe.