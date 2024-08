A notícia é avançada pela agência Reuters, que informa que as Brigadas armadas al-Qassam do Hamas anunciaram que atacaram a cidade israelita Telavive e os seus subúrbios com dois rockets "M90".

As explosões foram ouvidas em Telavive, mas não houve relatos de vítimas, informou a segundo a imprensa local.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (FDI), um míssil disparado da Faixa de Gaza caiu no mar na costa central de Israel. Um segundo não conseguiu cruzar a fronteira e caiu perto de Gaza.

Este foi o primeiro ataque à cidade no centro de Israel desde o final de maio.