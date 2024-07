Segundo o ministério, controlado pelo Hamas, metade das vítimas mortais são mulheres e crianças e o bombardeamento deixou mais de 300 feridos, alguns em estado crítico.

O ataque ocorreu em Mawasi, perto de Khan Younis, numa área designada como “zona humanitária” pelas forças israelitas desde o início da sua operação em Rafah, no sul, no início de maio.

Os militares israelitas afirmam que na área atacada havia um complexo do Hamas situado numa zona aberta e não as tendas de campanha onde estão milhares de deslocados.

De acordo com o exército israelita, no complexo estariam combatentes do Hamas, incluindo um comandante da brigada de Khan Younis, Rafaa Salameh.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convocou para hoje à noite uma conferência de imprensa, sendo a primeira vez que se apresenta perante a imprensa israelita desde março.

O conflito armado em Gaza foi desencadeado após um ataque do Hamas em território israelita, no dia 7 de outubro do ano passado, que fez 1.200 mortos. Cerca de 250 pessoas foram levadas como reféns para Gaza.

Israel retaliou com uma campanha militar de grande escala em Gaza que fez mais de 38 mil mortos, de acordo com o balanço das autoridades do Hamas.