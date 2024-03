Qual a notícia?

De acordo com várias fontes, o Hamas abandonou as principais exigências de cessar-fogo e este domingo as conversações para o cessar-fogo vão ser retomadas, segundo avançaram vários órgãos de comunicação neste sábado.

De acordo com a Reuteres, David Barnea, chefe da agência de inteligência israelita Mossad, deverá retomar as negociações de cessar-fogo em Gaza com o primeiro-ministro do Qatar e as autoridades egípcias.

As discussões deverão preencher as lacunas restantes entre Israel e o Hamas nas negociações de cessar-fogo, incluindo o número de prisioneiros palestinianos que poderiam ser potencialmente libertados em troca dos restantes reféns israelitas, bem como ajuda humanitária a Gaza.

O que o Hamas agora exige?

A organização continuar a exigir a libertação de até 1000 prisioneiros palestinianos das prisões israelitas em troca de 40 dos mais de 100 reféns israelitas.

No entanto, o Hamas desistiu da exigência de um cessar-fogo permanente e disse que aceitará uma pausa inicial de 40 dias nas hostilidades.

O que Israel pensa?

Israel recusa um cessar-fogo permanente, estando disposto a parar as atividades durante os tais 40 dias, de forma a que chegue ajuda humanitária a Gaza.

As razões para a recusa no cessar-fogo permanente são simples, do lado de Israel. Para Benjamin Netanyahu, primeir-ministro israelita, a guerra só terminará com o fim do Hamas.