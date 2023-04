Harry Belafonte, músico, cantor, ativista político e pacifista norte-americano de origem jamaicana, morreu esta terça-feira de insuficiência cardíaca, confirmou o The New York Times junto do seu porta-voz, Ken Sunshine.

Belafonte morreu em casa, no Upper West Side de Manhattan, aos 96 anos. O ativista, músico, cantor e ator de origem jamaicana nasceu em Manhattan, mais propriamente em Harlem, a 1 de março de 1927.

Ficou conhecido nos anos 50 pela popularização dos temas de origem jamaicana como “Day-O (The Banana Boat Song)” e “Jamaica Farewell”. Os seus êxitos musicais estiveram, em 1956, durante 31 semanas no topo da tabela da Billboard. O primeiro até integrou, anos mais tarde, a banda sonora do filme “Beetlejuice”, de Tim Burton.