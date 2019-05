A organização destaca também a participação nesta edição do grupo Guerrilla Girls, “artistas, e ativistas feministas, que trabalham em anonimato e levaram as questões da discriminação na cultura para as grandes instituições culturais, tendo exposto trabalhos recentes na Tate Modern, em Londres, ou no Museu de Arte de São Paulo”.

Em edições anteriores, a organização da Poster tinha desafiado músicos como Surma e os Dead Combo a participarem na mostra. Nesta edição, o desafio foi feito a David Fonseca, que “demonstra a mesma aptidão para as artes visuais que já empregou nos próprios videoclips e em exposições fotográficas, tendo publicado um livro de recolha das suas fotografias em Polaroid (‘Right Here, Right’)”, e a Hélio Morais, baterista dos Linda Martini e Paus.

Entre as participações “improváveis” desta edição estão as de dois ‘chefs’ de cozinha: o português Diogo Noronha e o mexicano Jos*, que irá apresentar-se numa colaboração com o projeto Manicómio, dedicado a pessoas com doença mental.

A lista de convidados desta edição conta ainda com a ilustradora eslovena Marusa Stibelj, o artista AkaCorleone, o designer Desisto, o fotógrafo Arlindo Camacho, o ilustrador e designer Bruno Lisboa, o designer Frederico Mancellos, a ilustradora e tatuadora Espirro, o atelier de arquitetura Aspa, o fotógrafo de moda Celso Colaço e o escritor angolano Ondjaki.

Além dos artistas convidados, participam ainda nesta edição os dez vencedores da ‘open call’ (concurso aberto ao público) deste ano: Rui Pinho, Pitanga (Joana Rodrigues), Matilde Cunha, Paulo Picamilho; Fátima Bravo, Gui Athayde, Rui Melo, Studio Saygrrr, Mariana Corda e João Marques.

A mostra Poster é um projeto da Departamento, “amplificador de cultura, que faz curadoria e desenvolve projetos para marcas, patrocinadores, mecenas, entidades públicas e privadas”.