"Face àquilo que já encontramos e face às imagens que também temos registadas, tudo indica que [o impacto] foi de forte violência e portanto causou destruição total da aeronave" — sublinhou.

O responsável pelas operações afirmou que "os destroços irão para Viseu, em coordenação com o Gabinete de Prevenção de Acidentes com Aeronaves" onde serão efetuadas as "perícias que têm que ser feitas no sentido de tentar perceber qual foi a causa que fez com que o helicóptero se despenhasse".

Hoje será recolhido "o testemunho do piloto para tentar perceber o que é que aconteceu" durante acidente, revelou também Silva Lampreia.

O comandante falava aos jornalistas depois da retirada do rio de parte dos destroços do helicóptero que na sexta-feira caiu ao Douro, em Samodães, concelho de Lamego, com seis pessoas a bordo, um piloto e cinco militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPC) que regressavam de um fogo no concelho de Baião.

Há, neste momento, um militar desaparecido, quatro mortos confirmados e o piloto sofreu ferimentos ligeiros.

“Face ao estado em que se encontra a aeronave, a violência do impacto foi bastante forte e causou praticamente a destruição, está quase irreconhecível diria eu”, acrescentou ainda Silva Lampreia.

Após a retirada dos destroços não foi, referiu o responsável, “detetado o corpo do militar que se encontra desaparecido”.

“Estamos a dirigir novamente a plataforma para fazer a recolha da cauda e assim que houver condições vamos continuar as buscas subaquáticas, aéreas e nas margens no sentido de localizar o militar”, explicou.

Segundo adiantou, os destroços da aeronaves acidentadas vão ser transportados para o hangar do aeródromo de Viseu, onde está localizado o serviço nacional de investigação de acidentes com aeronaves.

O Ministro da Defesa manifestou hoje, no local do acidente, "solidariedade à Guarda Nacional Republicana e apreço pelo envolvimento tão empenhado de mais de 200 operacionais coordenados pela Polícia Marítima para que se consiga encontrar o corpo do último militar desaparecido".