“É possível [ser eleita], estou confiante e estou muito determinada em trabalhar com as pessoas desta região”, afirmou à agência Lusa a deputada e dirigente do Partido Ecologista Os Verdes (PEV), à margem de uma visita à unidade de Peniche do Centro Hospitalar do Oeste.

“É uma aposta no distrito de Leiria que se está a fazer, com uma pessoa que tem uma vastíssima experiência parlamentar, que pode dar muito a este distrito, e é nesse sentido que me apresento”, acrescentou Heloísa Apolónia, sublinhando que a escolha dos nomes para as listas “foi articulada” entre PCP e PEV.

Desde os anos de 1980 que a CDU não elege qualquer deputado pelo distrito de Leiria.

A deputada quer ser “porta-voz dos problemas” de Leiria na Assembleia da República e continuar a ser “uma voz que é ouvida no parlamento” ao “denunciar problemas, contribuir para as soluções e fazer pressão designadamente junto do Governo”.

Entre as prioridades que vai defender estão a modernização da Linha ferroviária do Oeste e a aposta no transporte ferroviário, indispensável à “mobilidade das populações, à coesão territorial e ao combate às alterações climáticas”.