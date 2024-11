Em declarações aos jornalistas, o diretor de comunicação do Hezbollah, Mohammad Afif, afirmou que Israel "ainda não conseguiu ocupar um único vilarejo no sul do Líbano".

O diretor de comunicação do Hezbollah, Mohammad Afif, afirmou esta segunda-feira que o exército israelita não ocupa nenhuma localidade no sul do Líbano, onde iniciou uma intervenção terrestre a 30 de setembro. "Após 45 dias de batalhas sangrentas, o inimigo israelita ainda não conseguiu ocupar um único vilarejo no sul do Líbano", afirmou numa conferência nos subúrbios a sul de Beirute, área conquistada pela aviação israelita. Afif disse que os combatentes do Hezbollah conseguiram repelir o exército israelita em Khiam, a seis quilómetros da fronteira. Além disso, os israelitas "tentaram entrar, sem sucesso, em várias frentes em Bint Jbeil", outra cidade fronteiriça. Desde 30 de setembro que o exército israelita realiza incursões no território libanês e dinamita edifícios em localidades fronteiriças, sem estabelecer uma presença permanente na área. O Hezbollah, que acusa Israel de querer criar uma “terra de ninguém” na fronteira, lança mísseis, foguetes e drones contra o território israelita. A 6 de novembro, o grupo anunciou que começou a utilizar mísseis balísticos do tipo Fateh 110, de fabricação iraniana, com um alcance de 300 km, segundo especialistas. Israel está em guerra aberta com o Hezbollah, um grupo pró-Irão, desde 23 de setembro, e matou o seu líder, Hassan Nasrallah, num ataque nos subúrbios a sul de Beirute a 27 de setembro. Mais de 3.190 pessoas morreram no Líbano em mais de um ano de conflito, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.