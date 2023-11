O Hezbollah lançou uma série de ataques com lança-foguetes e projéteis de artilharia contra “concentrações de soldados” israelitas perto da linha divisória, e contra um acampamento onde soldados israelitas efetuavam a manutenção de armamento, segundo diversos comunicados divulgados pelo grupo.

A formação xiita também reivindicou ataques na localidade de Metula, no norte de Israel, contra veículos israelitas que não especificou, numa ação que o Hezbollah assegurou ter provocado “vítimas diretas”.

De acordo com os comunicados, o grupo lançou três novas vagas de ataques utilizando lança-foguetes e projéteis contra “destacamentos” e “equipas técnicas” israelitas no norte do Estado judaico.

A agência noticiosa libanesa ANN indicou que as forças israelitas atacaram “continuamente” diversas zonas do sul do Líbano, provocando ferimentos num civil que se deslocava no seu veículo na cidade de Kfarkela, muito perto da linha divisória.

Esta localidade tem sido submetida a “violentos bombardeamentos” por Israel, que segundo a ANN utilizou fósforo branco contra zonas habitadas nos arredores da localidade, numa escalada na troca de disparos entre as duas partes.

O ministro da Defesa israelita, Yoav Galant, indicou hoje em declarações aos ‘media’ que o Hezbollah disparou mais de 1.000 projéteis contra território israelita desde o início das hostilidades em 08 de outubro na zona fronteiriça, um dia após o início da guerra na Faixa de Gaza.

Os israelitas indicaram que a sua aviação militar atacou hoje uma “infraestrutura terrorista” do Hezbollah no sul do Líbano em resposta ao lançamento de dez projéteis de morteiro, que segundo o Exército judaico caíram numa zona desértica, enquanto as suas forças terão abatido um “aparelho aéreo hostil” proveniente de território libanês.

A violência fronteiriça, cada vez mais intensa, está a suscitar receios de que o Líbano se converta numa segunda frente da guerra da Faixa de Gaza, um cenário para o qual o Governo libanês se prepara a vários níveis com a participação de organizações internacionais e agências da ONU.