Benzido em 14 de junho de 1959, o Templo do Sagrado Coração de Jesus, é hoje um ex-líbris de Viana do Castelo.

A confraria de Santa Luzia, zela pelo templo-monumento desde 19 de março de 1884.

Entre 2014 e 2018, aquela confraria realizou um investimento global de dois milhões de euros no arranjo urbanístico e paisagístico daquela área.

Do zimbório existente no topo do templo, o ponto mais alto de Viana do Castelo, os visitantes avistam uma paisagem de vários quilómetros. De acordo com dados da confraria, entre 80 mil a 90 mil pessoas acedem (entrada paga) anualmente ao zimbório.

A componente histórica do cortejo incluirá ainda um "apontamento" sobre a vida do frade e beato português Bartolomeu dos Mártires, cuja canonização foi anunciada, em julho, pelo Papa Francisco.

Bartolomeu dos Mártires (nascido Bartolomeu Fernandes) nasceu em Lisboa em 03 de maio de 1514 e faleceu em Viana do Castelo em 16 de julho de 1590. O beato está sepultado no convento de São Domingos, que mandou construir em plena ribeira de Viana do Castelo.

António Cruz referiu ainda que "a parte etnográfica do cortejo irá "evocar a memória das paradas agrícolas, revivendo as vivências do monte, campo, rio e mar, alicerces da essência das gentes alto-minhotas".

"A apanha do sargaço, a pesca no rio Lima, os fiadeiros, as lides do campo, até às tradicionais pisadas e matanças do porco", especificou.

Este ano, o desfile integrará a Charanga da GNR, um gigantone francês, Isidore Court'orelle, de Lezennes, no norte de França.

Em 2019, as festas decorrem de 16 a 20 de agosto, com um orçamento de 599.686 euros.

Este ano, devido ao calendário, a festa prolonga-se por cinco dias com quatro noites de fogo-de-artifício, o cortejo histórico-etnográfico, a procissão solene em honra de Nossa Senhora d'Agonia, e a tradicional procissão ao mar e ao rio.

Outra das novidades prende-se com a mudança, para a manhã do primeiro dia de festa, dos cumprimentos das mordomas às autoridades.

O desfile das mulheres trajadas pelas principais ruas da cidade irá realizar-se, pelo segundo ano, à tarde, "conferindo maior dinamismo ao desfile e rigor ao momento dos cumprimentos".