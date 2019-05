Ainda assim, o historiador considera que a demolição de uma moradia de 1914 da autoria do arquiteto Francisco de Oliveira Ferreira que, como noticiou a Lusa, até 2005 constava do Inventário Municipal e que "subitamente" foi retirada do mesmo, "é lamentável".

"O arquiteto em questão é um arquiteto de referência, autor de edifícios como a Câmara de Gaia ou o edifício dos Fenianos, e esta moradia de Pinto Bessa não tinha forçosamente de ser demolida. Pinto Bessa precisava de ter um arranjo urbanístico - arborizada, com passeios mais largos - e a função da moradia podia ser conservada, ainda que para outros fins, mas mantendo os elementos arquitetónicos", defendeu.

Já quanto à demolição do jardim centenário nas traseiras do Cinema Trindade, para onde está prevista uma unidade hoteleira, Hélder Pacheco desvaloriza a questão, sublinhando que a área em questão "não tinha categoria" tendo em conta a envolvente.

O historiador considera ainda que também o caso da Quinta do Vilar, junto ao Palácio de Cristal, que esteve em vias de proteção, e que está a ser transformada num empreendimento de luxo que contempla a remodelação do palacete centenário e a construção de 43 novos apartamentos, não é "grave", uma vez que a moradia está a ser reabilitada para habitação, algo que se vê em muitos países da Europa.

Já Germano Silva, que foi doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto, lamentou, em declarações à Lusa, que se "esteja a atravessar um período onde tudo está a desaparecer com o imobiliário desenfreado".

No caso da Quinta do Vilar, local que conheceu de perto, Germano Silva estranha a transformação do espaço para onde estão previstos 43 novos apartamentos, já que, segundo informações da antiga moradora, o jardim, que se estendia quase até à Casa Tait e onde nasceu o novo edifício, estava classificado.

"Acho que é um património que devia ser preservado", disse, salientando que é preocupante assistir à destruição do património da cidade.

Germano Silva salienta, contudo, que esta atitude tem sido transversal a todo o século XIX e até anterior, como demonstra a destruição da muralha Fernandina.

"Podíamos fazer um apelo aos políticos, mas acho que não resultaria", concluiu.

Quanto aos dois outros casos, Germano Silva, disse desconhecer a situação em particular, contudo, reitera que a destruição de património da cidade é de lamentar.