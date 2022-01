Billie J. Farrell é a primeira mulher a assumir o cargo de comandante do USS Constitution, também conhecido como Old Ironsides, nos 224 anos de história do navio de guerra, divulgou a Marinha dos Estados Unidos.

A cerimónia da tomada de posse de Billie J. Farrell como comandante, sucedendo a John Benda, que comandava a tripulação do navio desde fevereiro de 2020, esta agendada para 21 de janeiro e irá decorrer a bordo da histórica fragata. "Sinto-me honrada por ter o privilégio de em breve comandar este navio de guerra icónico que remonta às raízes da nossa nação e da nossa Marinha e de ter a incrível oportunidade de servir como a primeira mulher comandante do USS Constitution", salientou Billie J. Farrell, citada num comunicado da Marinha norte-americana. Natural de Paducah, no Estado do Kentucky, e graduada em 2004 pela Academia Naval dos EUA, Billie J. Farrell desempenhou mais recentemente o cargo de oficial executiva a bordo do USS Vicksburg, um cruzador de mísseis guiados da Marinha dos EUA. "Espero fortalecer o legado do Constituição dos EUA através da perseverança, promoção e proteção, contando a sua história e ligando-a à rica herança da Marinha dos Estados Unidos e dos navios de guerra que servem a sua frota atualmente", acrescentou, citada pela agência AP. O USS Constitution, que pertence à base Charlestown Navy Yard, de Boston, é o mais antigo navio de guerra do mundo ainda operacional. Este navio desempenhou um papel fundamental na Guerra de 1812 e defendeu as rotas marítimas entre 1797 e 1855. Invicto em batalha, destruiu ou capturou 33 navios adversários e conquistou a alcunha de Old Ironsides durante a Guerra de 1812, quando as balas dos canhões britânicos foram vistas a resvalarem na sua armação de madeira. O USS Constitution é tripulado por marinheiros no ativo e a primeira mulher a servir na tripulação foi Rosemarie Lanam, em 1986, enquanto a primeira mulher a desempenhar um cargo de oficial foi Claire V. Bloom, que liderou a vela da embarcação em 1997. As mulheres a bordo deste navio representam atualmente mais de um terço da tripulação, com cerca de 80 pessoas.