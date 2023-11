O aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, suspendeu o tráfego aéreo devido a uma ação da polícia federal.

"Devido a uma medida policial na pista do Aeroporto de Hamburgo, não haverá mais descolagens e aterragens hoje, dia 4 de novembro. Todos os passageiros afetados devem entrar em contato diretamente com a companhia aérea", diz nota publicada no antigo Twitter pelo Aeroporto.

De acordo com as autoridades, "foi montada uma grande operação policial no aeroporto de Hamburgo", depois de "um carro ter entrado na pista por volta das 20:00".

"Há pelo menos 2 pessoas no veículo, incluindo uma criança", diz a polícia que enviou para o local um forte dispositivo incluindo unidades de forças especiais.

"Estamos no local com um grande contingente de serviços de emergência. Trata-se de uma situação de reféns", avança ainda a polícia.

Nas imagens, os bombeiros apagam as chamas na pista próximas de um avião, que segundo o jornal Bild foram ateadas pelo homem com dois cocktails molotov.

O homem está armado e mantém uma criança de 4 anos refém. A polícia já conseguiu entrar em contacto com o suspeito.

O jornal alemão acrescenta que a criança é filha do suspeito e que o alerta foi dado pela esposa.

"Pouco antes de o homem armado ser notado pelas forças de segurança no aeroporto, a sua esposa alertou a polícia e avisou os agentes numa chamada de emergência que o seu marido estava a correr para o carro com a criança".

O homem entrou com um Audi pela pista do aeroporto colocando o carro em frente a um avião que se preparava para descolar.

"A aeronave estava cheia de passageiros, mas já foi evacuada", disse Sandra Levgrün, porta-voz da polícia ao Bild.