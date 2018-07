O seu regresso, que foi alvo de muita especulação, acontece no meio de violentos protestos em várias províncias no norte do país, o seu tradicional reduto.

O suicida estava a pé, segundo o Ministério do Interior, que acrescentou que entre as vítimas fatais se encontram uma criança e membros das forças de segurança.

Oficiais do governo, líderes políticos e partidários estavam reunidos no aeroporto para receber o influente líder uzbeque e ex-senhor da guerra quando a explosão aconteceu.

As notícias do regresso de Dostum pouco acalmaram os ânimos e os manifestantes juraram este domingo que continuarão com os protestos até que o líder da minoria étnica uzbeka determine o contrário.

"Nós não confiamos no governo. Continuaremos com os nossos protestos a menos que o general Dostum nos peça que paremos", afirmou à AFP Ehsanulá Qowanch, líder das manifestações na província de Faryab.

O avião em que Dostum chegou foi fretado especialmente pelo governo afegão para levá-lo de Ancara.

O general Abdul Rashid Dostum, que foi chefe de guerra do norte do Afeganistão e foi primeiro vice-presidente do país, foi investigado em janeiro de 2017 pela justiça sob pressão dos países ocidentais depois de ter ordenado que a sua guarda pessoal capturasse o seu adversário, Ahmad Ishchi, um ex-governador sexagenário, que, além de sequestrado, foi torturado e sodomizado com um fuzil de assalto AK-47.

Deixou o país em maio de 2017 para evitar a justiça e as suas tentativas para regressar haviam fracassado até agora.