Um homem de 29 anos está desaparecido, desde hoje à tarde, nas águas do rio Guadiana, junto a Mértola, no distrito de Beja, revelaram fontes da GNR e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

NUNO VEIGA / LUSA