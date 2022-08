Um homem em Huelva, no sul de Espanha, foi preso por defraudar os seus patrões no valor de 520.000 euros, depois de ter roubado e posteriormente vendido 7 mil presuntos, utilizando um serviço de mensageiro para chegar aos clientes, conta o The Guardian.

O homem, que não foi identificado, trabalhou no armazém em causa entre 2007 e 2013, onde tinha a responsabilidade de receber o presunto e de acompanhar o processo de cura.

Embora tenha enfrentado uma pena de seis anos, esta foi reduzida para 11 meses e 29 dias, devido ao tempo que o caso demorou a chegar a julgamento.

A esposa do homem foi também condenada por ser sua cúmplice e os dois foram condenados a pagar 529.900 euros ao antigo empregador.

A zona de Huelva é famosa pelo seu "jamón de jabugo", um dos poucos a quem foi concedido o estatuto de denominação de origem. São utilizados porcos pretos alimentados exclusivamente com bolota durante os últimos três meses de vidas e o presunto pode ser vendido por mais de 500 euros.