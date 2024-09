A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, deteve um homem de 51 anos, suspeito do crime de abuso sexual de crianças, agravado, que vitimou a sobrinha, atualmente com oito anos.

Os factos, denunciados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, ocorreram numa das ilhas do Grupo Central do Arquipélago, e terão tido início quando a vítima tinha 5 anos, em contexto de coabitação.

Presente a primeiro interrogatório judicial, o suspeito está proibido de contactar e de se aproximar da residência da vítima.