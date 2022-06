Segundo a PJ, os factos ocorreram em contexto familiar e as vítimas foram a companheira do detido, com a qual coabitava há aproximadamente três anos, e os três filhos desta, dois rapazes, de 12 e quatro anos, e uma menina de 10 anos, que foi alvo de diversos abusos sexuais por parte do agressor.

Na nota da PJ é ainda referido que o detido, de 65 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas às autoridades e de “proibição absoluta de contactos com as vítimas”.

A detenção foi realizada através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público na Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica do Departamento de Investigação e Ação Penal do Seixal.