Segundo a PJ revela em comunicado, o "incêndio terá sido provocado com recurso a chama direta, sem que tenha sido apurada uma motivação clara, consumindo cerca de 1 hectare de área florestal mista, composta essencialmente por eucalipto e mato".

O detido não tem antecedentes criminais e será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

As investigações prosseguem, através da Diretoria do Norte, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, Posto Territorial de Baião.