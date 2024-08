Um homem, de 64 anos, morreu hoje afogado numa piscina particular na localidade de Atães, concelho de Guimarães, distrito de Braga, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Ave.

Segundo a mesma fonte, o alerta para a ocorrência foi dado pelas 09h20, sendo o óbito declarado no local.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Guimarães, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Guimarães e militares da GNR.