Um homem morreu hoje na sequência de uma colisão entre um motociclo e um automóvel na Estrada Nacional 308 em Balugães, no concelho de Barcelos, distrito de Braga, disse fonte do Comando do Cávado da Proteção Civil.

Segundo a fonte, a vítima tinha 39 anos. O alerta para o acidente foi dado pelas 07:08 e para o local foram mobilizados 12 operacionais, apoiados por seis viaturas. A GNR tomou conta da ocorrência.