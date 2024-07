Um homem de 53 anos morreu hoje na sequência de um acidente com um trator agrícola em Peredo dos Castelhanos, no concelho de Torre de Moncorvo, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais. Segundo a mesma fonte, o óbito foi declarado no local pela equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Medica (INEM) estacionado em Macedo de Cavaleiros. O acidente a aconteceu num terreno agrícola na estrada que liga a Ribeira da Açoreira a Peredo dos Castelhanos neste concelho do distrito de Bragança.

Outro homem, de 39 anos, morreu na sequência de uma colisão entre um motociclo e um automóvel na Estrada Nacional 308 em Balugães, no concelho de Barcelos, distrito de Braga, disse fonte do Comando do Cávado da Proteção Civil. O alerta para o acidente foi dado pelas 07:08 e para o local foram mobilizados 12 operacionais, apoiados por seis viaturas.