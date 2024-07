A seleção portuguesa de futebol, que foi eliminada nos quartos de final do Euro2024 pela França, na sexta-feira, no desempate nas grandes penalidades, regressou hoje a Portugal.

Os 26 jogadores que estiveram às ordens do selecionador Roberto Martínez ficaram livres de viajarem com a comitiva para Lisboa ou de seguirem para os seus destinos de férias.

Ronaldo, Diogo Jota, Rúben Neves, Vitinha, Diogo Dalot, Matheus Nunes, Bruno Fernandes e João Palhinha optaram por não viajar para Portugal. Além disso, também Diogo Costa, Danilo Pereira e Rafael Leão não compareceram na saída da comitiva, apanhando outros voos já em Lisboa, com Nélson Semedo e Pepe a saírem, mas a reentrarem pouco depois para fazerem a mesma coisa que os seus colegas.

Acabado o Euro para Portugal, o que fica?

Três jogos em branco pela primeira vez. A seleção portuguesa de futebol fechou a participação no Euro2024 com o terceiro jogo consecutivo sem marcar, o que nunca tinha acontecido numa fase final de Europeus ou Mundiais.

E vão nove assim para Ronaldo. O capitão somou o nono jogo consecutivo sem marcar em fases finais de grandes competições futebolísticas, ao ficar em ‘branco’ face à França, no adeus ao Euro2024.

As três defesas de Diogo Costa. No jogo que levou Portugal aos quartos, Diogo Costa foi o herói, defendendo todas as grandes penalidades da Eslovénia.

Multas por invasões de adeptos. A Federação Alemã de Futebol (DFB) foi multada pela UEFA, na qualidade de organizadora do Euro2024, em 20.000 euros pela incapacidade em evitar invasões de campo nos jogos de Portugal com República Checa e Turquia. O motivo dos adeptos? Tirar selfies com Ronaldo.

O árbitro que "viu" um cartão amarelo. O árbitro Michael Oliver, que apitou o confronto entre Portugal e França, deixou cair o cartão amarelo do bolso, sem se aperceber. Vitinha, médio português, resolveu o assunto: devolveu-o ao árbitro. O momento ficou eternizado em fotografias que parecem mostrar uma inversão de papéis, com o jogador a mostrar o cartão ao árbitro.

O resultado do último jogo. Portugal foi eliminado nos ‘quartos’ do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao perder com a França por 5-3, nos penáltis, após 120 minutos sem golos, em Hamburgo, na Alemanha.

Lágrimas e um abraço. Pepe não conteve as lágrimas no último jogo da seleção no Euro2024. Ficam as imagens do abraço de consolo de Cristiano Ronaldo.

As palavras de Ronaldo. “Queríamos mais. Merecíamos mais. Por nós. Por cada um de vocês. Por Portugal. Somos gratos por tudo o que vocês nos deram e por tudo que conquistámos até aqui”, escreveu o capitão da seleção lusa na rede social Instagram.

O reconhecimento de Montenegro. “Tivemos a infelicidade de não ultrapassar o último obstáculo que foi a marcação dos penáltis. Mas fizemos um grande jogo, fizemos uma grande campanha e não há dúvida que todos os jogadores, selecionador e equipa diretiva da federação são um orgulho para todos nós”, afirmou o primeiro-ministro.

As fotografias da chegada. As imagens da chegada dos jogadores a Lisboa mostram o apoio dos adeptos, apesar do resultado final.