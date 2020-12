De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), o esfaqueamento terá ocorrido na Rua Ângela Pinto, pelas 10:54, tendo o óbito sido declarado dentro de um café, onde a vítima terá ido pedir ajuda.

“Terá sido um desentendimento entre dois indivíduos que envolveu uma arma branca, tendo um deles sido esfaqueado na zona das costas”, disse fonte do Cometlis.

Ainda a recolher informações sobre o caso, a PSP avançou que o suspeito do crime terá sido detido na Avenida Almirante Reis após tentativa de fuga.

Segundo as forças policiais, o suspeito tem 45 anos e, aquando da detenção, não estava na posse da arma branca.

“Até ao momento, não se sabe o paradeiro do objeto”, referiu a PSP.

À Lusa, fonte da polícia adiantou ainda que a Polícia Judiciária (PJ) já foi acionada por se tratar de um crime de homicídio.

Cerca das 14:34, o local do crime encontrava-se preservado pelas forças policiais e com fitas de segurança.

“A Polícia Judiciária esteve no local a efetuar os trabalhos de investigação. Não sei se o corpo terá sido removido ou não do local, sei que os colegas [PSP] ainda estão lá”, salientou a fonte do Cometlis, pelas 16:00.

A investigação do crime está agora a cargo da PJ.