As autoridades holandesas e alemãs desmantelaram numa missão conjunta um gangue envolvido na realização de vídeos que ensinavam como rebentar caixas de multibanco. No entanto, segundo o The Guardian, tal só foi possível depois de um dos seus elementos, que se suspeita ser o líder, ser vítima de uma explosão durante o processo.

De acordo com a Europol, um suspeito acabou morto e outro ficou gravemente ferido na cidade holandesa de Utrecht após uma demonstração num "centro de treino" ilegal para fazer rebentar caixas de multibanco com engenhos explosivos.

"Os criminosos estavam a fazer vídeos de tutoria que eram entregues em pessoa a outros criminosos. O suspeito principal, um homem de 29 anos, morreu na sequência de uma explosão enquanto filmava o vídeo. O seu cúmplice, de 24 anos, sofreu ferimentos graves e foi levado sob custódia", revelou um porta-voz da Europol.

A explosão em causa data de setembro de 2020.

O jornal britânico dá conta que a polícia acabou por efetuar nove detenções durante a operação que durou cerca de 18 meses — e que pode estar ligada a pelo menos 15 assaltos a caixas multibanco na Alemanha com recurso a explosões que resultaram em roubos de mais de 2 milhões de euros.