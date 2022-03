De acordo com a mesma fonte, um desentendimento entre arrumadores de automóveis estará na origem do crime, que ocorreu na via pública, nas imediações de um centro comercial da cidade.

Segundo a PSP, “houve um desentendimento com dois irmãos” que também estariam a arrumar viaturas, sendo que um deles atingiu a vítima com uma faca.

A vítima foi transportada para o hospital, onde acabou por morrer.

O alerta à PSP foi feito pelas 18:55.