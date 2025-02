De acordo com o The Guardian, o homem foi parado pelas ao passar pela segurança no Terminal 2 na quarta-feira.

Jornais locais avançam que a detenção estará relacionada com droga.

Já foi iniciada uma investigação sobre sua morte, anunciou o Gabinete Independente de Conduta Policial (IOPC).

"A nossa investigação segue uma indicação do Ministério do Interior que detalhou como o homem deveria viajar do aeroporto na quarta-feira e foi parado após exibir comportamento incomum", é referido.

"Ele foi posteriormente preso e levado para uma área de detenção onde ficou doente e os paramédicos foram chamados. Infelizmente, foi declarado morto às 13h53", explica o IOPC.

As autoridades já estiveram no aeroporto para recolher evidências do que poderá ter acontecido.