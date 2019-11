Além da pena de prisão, vai ter de pagar mil euros a uma das vítimas, uma vez que já tinha indemnizado as restantes ofendidas.

“Estes factos assumem bastante gravidade e por isso esta pena foi aplicada”, disse a juíza.

O arguido foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em outubro de 2015.

Na altura da detenção, a PJ referiu que o homem “selecionava e abordava as vítimas nas redes sociais, de forma predatória” e, depois de estabelecer uma relação de confiança, “aliciava-as a desnudarem-se perante uma ‘webcam’, a troco de contrapartidas monetárias elevadas, cujo pagamento protelava”.

Numa fase posterior, segundo a PJ, o suspeito “coagia as menores, sob a ameaça de divulgação na Internet das fotografias íntimas obtidas através daquele ‘modus operandi’, obrigando-as a despirem-se e a exibirem a zona genital”.

A investigação surgiu na sequência de denúncia do aliciamento de uma menor, de 14 anos, através da rede social Facebook.

Na sequência de uma busca à casa do suspeito, numa freguesia do concelho de Sever do Vouga, foram aprendidos dois computadores usados na atividade delituosa.