Um homem que ameaçou polícias com uma faca foi "neutralizado" na manhã desta sexta-feira no distrito financeiro de La Défense, perto de Paris, informou a polícia no Twitter.

"Intervenção em curso da força policial. Um homem que ameaçou polícias com uma faca foi neutralizado por agentes da polícia. Evite o setor", pode ler-se. Segundo uma fonte policial, o homem com a faca aproximou-se dos polícias por volta das 10h20. Os polícias que não foram feridos usaram as suas armas pelo menos cinco vezes, disse a fonte. O agressor, cuja identidade ainda não foi revelada, foi atingido no peito e na coxa.