Às 07:24 (hora local e TMG) de sábado, a polícia londrina foi alertada para a presença de um homem que escalava a Torre Elizabeth, no Palácio de Westminster, o Parlamento britânico, informou a Polícia Metropolitana em comunicado.

O homem estava descalço, vestia um casaco e um boné pretos e brandia uma bandeira palestiniana e um keffiyeh, e permaneceu empoleirado na torre durante todo o dia de sábado, antes de ser novamente descido ao anoitecer numa gôndola de salvamento.

“O homem foi preso”, anunciou a polícia londrina na rede social X, no sábado à noite, assegurando que ‘o incidente foi prolongado devido à especificidade do local’ onde o homem tinha subido.

No sábado à tarde, muitas pessoas reuniram-se para apoiar o alpinista fora do cordão de segurança montado pela polícia. “És um herói” e ‘Palestina livre’, cantaram várias pessoas.

Três membros dos serviços de salvamento foram içados em duas gôndolas para tentar fazer descer o homem, um deles usando um megafone para falar com o ativista, vários metros acima do solo.

Um vídeo publicado no Instagram no sábado à noite mostrava o homem a garantir aos negociadores, a partir do parapeito onde estava sentado, que estava “seguro” e que “planeava descer à sua maneira”.

“Se se aproximarem mais, colocam-me em perigo e eu subo ainda mais”, ameaçou.

Entretanto, os negociadores mostraram-se preocupados com o facto de as roupas do homem estarem manchadas com “muito sangue” e com o facto de ele estar pouco vestido, à medida que a noite caía e as temperaturas arrefeciam.

A forma como o homem teve acesso à torre está agora a suscitar muitas questões. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o ativista parece ter trepado uma vedação à volta do Parlamento britânico, sem ser parado por nenhum agente de segurança.

Em 2019, um ativista da Extinction Rebellion disfarçado de Boris Johnson – com peruca loira, camisa e gravata – foi preso depois de escalar os andaimes que rodeiam a famosa torre do relógio, mas permaneceu no local durante cerca de 3 horas antes de a polícia o conseguir fazer descer.