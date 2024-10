O homem, que não foi identificado, estava a bordo de uma embarcação de pesca que ficou incapacitada na quarta-feira ao largo de Madeira Beach, horas antes da chegada do furacão Milton, conta o The Guardian.

Numa primeira fase, conseguiu contactar por rádio a estação da guarda costeira nas proximidades de São Petersburgo, na Florida, antes de perder o contacto por volta das 18h45.

Já na quinta-feira, o homem foi encontrado a cerca de 48 km de Longboat Key, na Florida, em cima de uma caixa de gelo aberta possivelmente usada para a conservação de peixe, como mostra um vídeo fornecido pela guarda costeira. As imagens mostram ainda um mergulhador da guarda costeira a descer de um helicóptero e a nadou até ao homem para o resgatar.

"Este homem sobreviveu num cenário de pesadelo até para o marinheiro mais experiente", disse o oficial da guarda costeira Dana Grady.

A guarda costeira estima que tenha sobrevivido a ventos de 121-145 km/h e a ondas de até 7,6 metros de altura durante a sua noite na água. A localização do seu barco é desconhecida.

O homem resgatado foi levado para o hospital geral de Tampa para receber tratamentos médicos.

As equipas de salvamento continuam a retirar os residentes da Florida dos destroços do furacão Milton. Entre os salvamentos está o de um um rapaz de 14 anos, encontrado a boiar num pedaço de vedação e que as autoridades conseguiram puxar para um barco.

O furacão tocou terra na quarta-feira à noite em Siesta Key, perto da cidade de Sarasota, com ventos máximos sustentados de 205 quilómetros por hora, o que corresponde a categoria 3.

O Milton é o segundo furacão a atingir a Florida em quase duas semanas, após o impacto do poderoso furacão Helene, a 26 de setembro, que entrou pelo noroeste do estado com categoria 4, deixando mais de 250 mortos e um rasto de devastação em seis estados do sudeste dos Estados Unidos.

O Milton atravessou a península da Florida de oeste para leste entre quarta e quinta-feira, deixando no seu rasto graves inundações provocadas pela chuva e pela tempestade, destruição e centenas de milhares de pessoas deslocadas.