Um homem com cerca de 60 anos foi hoje resgatado com vida de um carro submerso no rio Douro, junto ao Cais do Cavaco, em Vila Nova de Gaia, revelou à Lusa o comandante dos Bombeiros de Coimbrões.

