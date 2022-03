As autoridades mexicanas confirmaram que 20 pessoas foram mortas quando um grupo de homens armados invadiu um evento de lutas de galos numa pequena cidade no estado de Michoacán, no zona oeste do país.

O grupo que protagonizou a invasão usava uniformes militares e chegou pouco depois das 22h30 de domingo.

As autoridades contam que os homens que abriram fogo fizeram-no contra uma multidão.

Um vídeo filmado por testemunhas próximas capturou o som de tiros de metralhadora, que podem ser ouvidos a vários quilómetros de distância.

Fotos partilhadas nas redes sociais mostraram as consequências do massacre, com barreiras e cadeiras derrubadas e corpos espalhados dentro e fora do prédio.

A polícia mexicana disse aos média locais que encontrou 19 corpos – 16 homens e três mulheres. Outra vítima morreu a caminho do hospital.

A polícia também apreendeu 15 carros que estavam no local.

O exército mexicano e as tropas da guarda nacional foram mobilizados na manhã de segunda-feira para capturar os agressores, mas ainda não está claro a qual dos grupos de crime organizado da região pertenciam.

Após o massacre em San José de Gracia, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador confessou o desejo de que o tiroteio nunca tivesse ocorrido. “Gostaria que não fosse verdade”, acrescenta.

As lutas de galos, embora ilegais em muitas zonas, continuam a ser um passatempo popular em diversas partes do México, todavia a esmagadora maioria das lutas entre estes animais acontecem de forma clandestina.