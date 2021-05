Soraia estava a arrumar as compras no carro com a namorada. Estavam no estacionamento exterior do MAR Shopping Matosinhos, centro comercial à beira da A28, naquele concelho do distrito do Porto. "Eu estava encostada às traseiras do carro e ela a colocar os sacos nos bancos. Nisto, reparei que estava um carro ainda grande e moderno, preto, estilo familiar, a abrandar muito devagar. O condutor de camisa e barba aparada, era jovem nos seus 30 anos e falava português com sotaque que não era do norte, começa a falar a dizer que não era do Porto e que estava meio perdido, meio que a pedir indicações", conta a jovem ao SAPO24.

"Disse 'desculpem interromper o momento familiar' e eu até ri mas nisto a minha namorada já estava de pé atrás porque não havia nada que nos identificasse como família até porque não estávamos a trocar afeto em público. Parecíamos só duas amigas. Nisto ele mudou de assunto, e já não eram direções, e perguntou se nos podia mostrar uns perfumes, não tive tempo de resposta e começou a mostrar um perfume e insistiu mais que uma vez para me aproximar do carro e eu disse que não várias vezes porque tanto eu como a minha namorada éramos alérgicas e não podíamos meter qualquer coisa na nossa pele", continua.

"Perguntámos se ele não podia meter num papel para cheirarmos e ele voltou a insistir que me aproximasse, sempre a olhar de alto a baixo atentamente para a minha namorada e ela começa a sentir-se desconfortável. Eu já estava a ficar frustrada com a insistência e dei um passo atrás, insisti que não queria. Ele ficou com postura de chateado e disse 'ok', arrumou o perfume e afastou-se. Sempre a olhar. Depois disto, voltamos ao interior do shopping ainda desconfortáveis e a sentir que não estávamos seguras".

O caso não é único e têm sido vários os relatos que surgiram nas redes sociais nos últimos dias. O esquema é o mesmo: um homem ou grupo de homens aproxima-se, geralmente de mulheres, para pedir indicações e acaba a pedir-lhes que cheirem perfumes. Perante a recusa das pessoas abordadas, os indivíduos mostram-se frustrados e ora desistem, ora escalam a insistência.

Contactada pelo SAPO24, a administração do MAR Shopping Matosinhos confirma que teve conhecimento "de duas situações de abordagem a clientes do centro comercial por parte de pessoas que tentavam vender produtos de perfumaria no limite do parque de estacionamento exterior."

Numa resposta por escrito, o espaço comercial acrescenta que "numa das situações, a equipa de segurança teve oportunidade de abordar duas pessoas, explicando-lhes que não podiam desenvolver aquela atividade no perímetro do centro, as quais acataram e prontamente se afastaram. Desde esse momento, o MAR Shopping Matosinhos não tem registo nem qualquer participação dos clientes de nova abordagem indevida."

No entanto, "por precaução, e ainda que não tenha sido presenciada nenhuma situação que colocasse em causa a segurança dos clientes, o MAR Shopping Matosinhos informou as autoridades sobre o sucedido."

Fonte do comando metropolitana da Polícia de Segurança Pública confirma ao SAPO24 que, apesar de não haver registo de ocorrências escritas, a PSP já fez deslocar meios para estes locais, adiantando que as abordagens parecem ter como objetivo a venda de perfumes contrafeitos, nas imediações destes espaços comerciais, estando a decorrer diligências para confirmar a existência de ilícito.

Para já, a polícia pede à população, comerciantes ou clientes, que comunique a ocorrência destes casos, para que a investigação possa continuar.

O SAPO24 procurou esclarecimentos também junto do NorteShopping, não obtendo resposta até à publicação deste texto.