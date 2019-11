Xi realizou um banquete oficial na noite de segunda-feira para convidados de alto nível que participarão no evento, incluindo o Presidente francês Emmanuel Macron e Carrie Lam.

Nos últimos meses houve vários rumores que apontavam para a saída da chefe do Executivo, o que é também uma das exigências dos manifestantes.

A contestação social, que dura há cinco meses, foi desencadeada pela apresentação de uma proposta de alteração à lei da extradição, que permitiria ao Governo e aos tribunais da região administrativa especial a extradição de suspeitos de crimes para jurisdições sem acordos prévios, como é o caso da China continental.

A proposta foi, entretanto, formalmente retirada, mas as manifestações generalizaram-se e reivindicam agora também a implementação do sufrágio universal no território, uma investigação independente à violência policial e a libertação dos detidos ao longo dos protestos.

A transferência de Hong Kong e Macau para a República Popular da China, em 1997 e 1999, respetivamente, decorreu sob o princípio de “um país, dois sistemas”, precisamente o que os opositores às alterações da lei garantem estar agora em causa.

Lam deve viajar para Pequim para se reunir amanhã com o vice-primeiro-ministro chinês Han Zheng.