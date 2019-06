"Apesar do calor escaldante, representantes de várias organizações em Hong Kong estiveram à altura da ocasião no domingo, realizando várias atividades públicas em toda a cidade em apoio aos planos do governo para emendar a lei de extradição", descreveu o jornal.

Segundo o China Daily, os manifestantes dirigiram-se mesmo à sede do Governo, a "exigir que a lei fosse aprovada" para "garantir o primado da Lei e a segurança pública", enquanto os painéis de iluminação LED da cidade se "encheram de vídeos e slogans a apoiar a proposta".

Nesse mesmo dia, imagens em todo o mundo revelavam confrontos violentos entre a polícia e os manifestantes, com as forças de segurança a usarem gás lacrimogéneo, gás pimenta e balas de borracha para dispersar a multidão.

E quando, passados poucos dias, Hong Kong assistiu aos maiores protestos da sua história, o China Daily noticiou que os pais da cidade marcharam contra a interferência dos Estados Unidos no território e condenaram as "entidades estrangeiras" que enganam os jovens de Hong Kong.

A China é o país com mais internautas do mundo, cerca de 710 milhões de utilizadores - mais do dobro de há cinco anos - 92,5 por cento dos quais acedem à rede através de smartphones, segundo dados oficiais.

O uso da Internet no país é, no entanto, restringido, com vários portais estrangeiros e alguns serviços de "gigantes" da Internet, como o Facebook, Twitter e Google, banidos da rede chinesa.

A narrativa é sobretudo controlada pela imprensa estatal, que está sob tutela do departamento de propaganda do Partido Comunista Chinês (PCC).

"É notável observar quão eficaz é o PCC", comenta Anne-Marie Brady, especialista em assuntos sobre a China, na Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia. "Mesmo na época da Internet global, consegue manter tudo dentro dos limites da censura".

* João Pimenta, da agência Lusa