“À luz dos últimos desenvolvimentos, a equipa de organização da Hora do Planeta cancelou todos os eventos físicos, e recomenda que todos os indivíduos fiquem e em casa e participem da Hora do Planeta digital”, lê-se no ‘site’ português do Movimento Hora do Planeta.

O apelo da Hora do Planeta é que no dia 28 de março, sábado, todos desliguem ou reduzam as luzes, entre as 20:30 e as 21:30 (hora de Lisboa), e usem estes 60 minutos para envolver as suas comunidades ‘online’.

O movimento aponta para as “circunstâncias excecionais” provocadas pelo novo coronavírus e pede para que todos participem “em segurança”, a partir de casa.

“Estamos profundamente tristes com a perda de vidas com o surto de covid-19 e os nossos pensamentos estão com as famílias que perderam entes queridos ou que estão doentes. Nesta hora de crise, temos de nos unir mais do que nunca para salvaguardar o nosso futuro e o futuro do nosso planeta. É um momento de solidariedade e é por isso que a Hora do Planeta vai ser marcada por eventos digitais em todo o mundo”, disse Marco Lambertini, diretor geral da World Wide Fund For Nature (WWF).

Em Portugal, a Associação Natureza Portugal (ANP) cancelou o evento presencial que iria organizar em Gaia, convertendo-o num momento digital. Assim, Portugal participará na Hora do Planeta 2020 convidando os seus embaixadores Mónica e Rubim, Chef Fábio, Miguel Martins (aka EDIS ONE), entre outros, a participar numa hora com partilha de receitas, músicas, receitas ao vivo e experiências sustentáveis, numa transmissão em direto a partir das 20:00 na página na rede social Facebook da associação, a partir das suas casas.