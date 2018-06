O trabalho suplementar realizado pelos enfermeiros cresceu 16% face a 2016 e cada profissional que cumpre aquelas horas realizou uma média de 109 horas de trabalho suplementar no ano passado.

Este aumento ocorreu sobretudo devido à reposição das 35 horas de trabalho semanais de parte dos enfermeiros, reconhece o Relatório Social do Ministério da Saúde, que foi divulgado esta semana.

O aumento, indica o relatório, deve-se maioritariamente “à alteração ocorrida no período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas com a reposição das 35 horas (…), cujo reflexo não pôde deixar de sentir-se particularmente no contexto hospitalar”.

“Uma parte das horas de trabalho perdidas tiveram de ser compensadas por recurso à realização de trabalho suplementar”, refere o documento do Ministério da Saúde.

No total, os enfermeiros realizaram, em 2017, cerca de 2,5 milhões de horas suplementares.