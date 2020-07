O CHUC "não pode reverter decisões que não tomou", afirmou hoje o conselho de administração do Hospital, numa reação a uma acusação da Ordem dos Médicos do Centro, na segunda-feira, de que a desqualificação da urgência do Hospital dos Covões (que integra o centro hospitalar) configura "um ato de desobediência" da administração perante o Ministério da Saúde.

Num comunicado enviado à agência Lusa, o conselho de administração vincou que "a desqualificação da urgência do Hospital Geral [também conhecido como Hospital dos Covões] não é da competência do conselho de administração do CHUC".

Para o CHUC, carece "de qualquer fundamento" a acusação da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.

"Saliente-se, ainda, que foi após 2017 que a urgência do Hospital Geral foi aberta aos fins de semana e feriados e de segunda a sexta-feira até às 22:00, horário que poderá vir a ser retomado em breve, tendo em conta a estabilidade verificada no número de novas infeções [de covid-19]", frisou.