“Apesar da avaliação preliminar não permitir estabelecer qualquer relação entre o tempo de permanência na urgência, a assistência prestada e o desfecho que veio a verificar-se, o Conselho de Administração determinou a abertura de um processo de inquérito com carácter de urgência para cabal apuramento dos factos”, anunciou o hospital, em comunicado a que a RTP teve acesso.

“O Conselho de Administração do Hospital Beatriz Ângelo confirma e lamenta o falecimento ocorrido ontem de um utente de 93 anos, do género masculino, como tem sido noticiado”, lê-se, ainda, no documento, citado pela RTP. Segundo o canal público de televisão, o homem deu entrada nas urgências cerca das 13 horas de segunda-feira, com a fratura na perna. Foi visto e estaria a aguardar transferência para Lisboa quando morreu no corredor do hospital, cerca de cinco horas e meia após chegar àquela unidade hospitalar.