"O Hospital da Ordem Terceira Chiado, a propósito do debate atualmente existente na sociedade portuguesa, designadamente na Assembleia da Republica, respeitante à despenalização da eutanásia, e de acordo com os princípios cristãos e franciscanos com que se rege, vem comunicar que nas suas instalações nunca será praticada a eutanásia, seja por que motivo for e independentemente daquilo que for decidido por lei", pode ler-se em comunicado.

Para justificar a decisão, o Hospital cita o Catecismo da Igreja Católica: "Mesmo que a morte seja considerada iminente, os cuidados habitualmente devidos a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. (…) Os cuidados paliativos constituem uma forma excecional da caridade desinteressada; a esse título devem ser encorajados".

É ainda referido que "guardar respeito absoluto pela Vida Humana desde o seu início, mesmo sob ameaça e não fazer uso dos conhecimentos médicos contra as leis da Humanidade faz parte do Juramento de Hipócrates pelo qual este Hospital se rege".

O hospital pertence à Fraternidade da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco da Cidade, fundada no início do século XVII, em 1615. Em 1672, Frei Domingos da Cruz fundou três Enfermarias, que mais tarde deram origem ao Hospital da Ordem Terceira.