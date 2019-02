O “encaminhamento voluntário de utentes triados com pulseiras verdes (pouco urgentes) e azuis (não urgentes)” para as Unidades de Saúde Familiar (USF) insere-se num projeto-piloto visando “o correto e atempado atendimento dos doentes”, disse hoje à agência Lusa Elsa Baião, presidente do Conselho de Administração (CA) do CHO – Centro Hospitalar do Oeste.

O projeto resulta de um protocolo de cooperação entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e o Centro Hospitalar do Oeste, que Elsa Baião estima poder resultar “numa redução de cerca de 40% dos doentes consultados no Serviço de Urgência” do Hospital das Caldas da Rainha.

De acordo Elsa Baião, em 2018 foram atendidos no serviço de ugência geral das Caldas da Rainha 42.723 doentes, dos quais "12 mil com pulseira azul e verde".

Já nos três hospitais do CHO, as consultas nas urgências totalizaram em 2018 177 mil, das quais 47 mil foram a doentes com pulseiras azul e verde.

O acordo assinado no dia 14 envolve três unidades de saúde familiar do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Oeste Norte, nomeadamente a USF Tornada, a USF Bordalo Pinheiro e a USF Rainha D. Leonor, nas quais o Hospital “pode marcar consultas para os casos não urgentes, no próprio dia ou no dia seguinte”.