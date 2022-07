A mulher, grávida de 38 semanas, e original de Vila de Rei, ter-se-á dirigido ao hospital de Santarém, pelos seus próprios meios, uma vez que as urgências de obstetrícia de Abrantes não estavam a receber doentes, de acordo com informação disponível no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Depois de observada pela equipa médica nas urgências de Santarém, apurou-se que o feto já estava morto.

Em comunicado, o Hospital Distrital de Santarém (HDS) confirmou que, esta quarta-feira, dia 27 de julho, uma grávida foi admitida na urgência de ginecologia e obstetrícia, "que se encontrava a funcionar em pleno".

A mesma fonte revelou que "a gravidez não foi acompanhada ou vigiada pelo Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do HDS, que recorreu, por iniciativa própria, a esta instituição por suspeita de início de trabalho de parto. A equipa médica diagnosticou uma morte fetal in útero".

O Centro Hospitalar do Médio Tejo abriu, esta quinta-feira, um inquérito para apurar responsabilidades e apresentou as condolências à mulher e restante família "pela perda irreparável que enfrentam".